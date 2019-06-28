Алексей Пушков прокомментировал отказ Литвы и Грузии покидать ПАСЕ
Российский сенатор Алексей Пушков на своей официальной странице в соцсети Twitter прокомментировал отказ делегаций Литвы и Грузии участвовать в демарше Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. По его словам, причиной этого стало осознание того, что «бой проигран».
— Несмотря на гневные обличения со стороны официальных лиц двух стран. Причина: главный бой проигран. Не хотят без толку вставать в позу, — написал Алексей Пушков в социальной сети.
Не успев устроить демарш с отъездом из ПАСЕ, коалиция противников России раскололась: Грузия и Литва бросили Украину, решив остаться на сессии. Несмотря на гневные обличения со стороны офиц.лиц двух стран. Причина: главный бой проигран. Не хотят без толку вставать в позу.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 июня 2019 г.
По его словам, последние события, происходящие в ПАСЕ, являются следствием провала дипломатии бывшего президента Украины Петра Порошенко и главы МИД страны Павла Климкина.
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