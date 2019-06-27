Депутат допустил полный отзыв украинской делегации из ПАСЕ
Власти Украины могут принять решение о полном отзыве делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом рассказал украинский депутат Георгий Логвинский.
Он отметил, что в настоящий момент национальная делегация не участвует в работе сессии и возвращается в Киев для проведения консультаций. Парламентарии намерены установить формат работы с Советом Европы и Парламентской ассамблеей.
Решения, однако, будут приниматься на уровне парламента. Одним из выходов из ситуации, полагает Логвинский, можно считать полный отзыв делегации. Об этом пишет ТАСС.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что страна отозвала посла при Совете Европы после решения ПАСЕ о восстановлении России в правах. Министр подчеркнул, что СЕ потерял доверие Украины и вернуть его будет крайне сложно.
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