Музей космонавтики в Москве восхитил астронавта НАСА

Астронавт Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) полковник Эндрю Морган побывал в Музее космонавтики в Москве и поделился впечатлениями со своими подписчиками в социальных сетях.

Морган заехал в российскую столицу по дороге в Казахстан — на космодром Байконур, где пройдет карантин и последние приготовления к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-13».

В своем Twitter американский астронавт опубликовал снимки монумента «Покорителям космоса» и скафандра «Беркут», в котором советский космонавт Алексей Леонов первым в мире осуществил выход в открытый космос.

One of the coolest space monument-museums I’ve visited: Memorial Museum of Cosmonautics in Moscow. Getting in the mindset to fly down to Baikonur, Kazakhstan in a few days for quarantine and final preparations! pic.twitter.com/yOlAi8oOdU