Музей космонавтики в Москве восхитил астронавта НАСА
Астронавт Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) полковник Эндрю Морган побывал в Музее космонавтики в Москве и поделился впечатлениями со своими подписчиками в социальных сетях.
Морган заехал в российскую столицу по дороге в Казахстан — на космодром Байконур, где пройдет карантин и последние приготовления к запуску пилотируемого корабля «Союз МС-13».
В своем Twitter американский астронавт опубликовал снимки монумента «Покорителям космоса» и скафандра «Беркут», в котором советский космонавт Алексей Леонов первым в мире осуществил выход в открытый космос.
One of the coolest space monument-museums I’ve visited: Memorial Museum of Cosmonautics in Moscow. Getting in the mindset to fly down to Baikonur, Kazakhstan in a few days for quarantine and final preparations! pic.twitter.com/yOlAi8oOdU— Andrew Morgan (@AstroDrewMorgan) 30 июня 2019 г.
По плану вечером 20 июля «Союз» запустят с Байконура с Эндрю Морганом, россиянином Александром Скворцовым и итальянцем Лукой Пармитано на борту.
Ранее сообщалось, что на территории Музея космонавтики в связи с масштабными работами по модернизации с 24 июня по 12 августа будет закрыт первый зал. В нем будет проводиться монтаж новой экспозиции.
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