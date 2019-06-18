Режим работы Музея космонавтики изменят с 24 июня
На территории Музея космонавтики в связи с масштабными работами по модернизации с 24 июня по 12 августа будет закрыт первый зал. В нем будет проводиться монтаж новой экспозиции.
Кроме установки нового оборудования и экспонатов, в пространстве «Утро космической эры» будет отреставрирован исторический витраж. Также специалисты организуют звуковое и световое оформление зала.
Подчеркивается, что остальные залы продолжат работу в штатном режиме. Экспонаты, находившиеся в первом зале, будут перемещены в другие выставочные пространства музея. Среди них — чучела Белки и Стрелки, а также их катапультируемый контейнер.
Целью модернизации является создание современного экспозиционного пространства с использованием новых художественных приемов и решений. Первый этап работ был завершен в сентябре прошлого года, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Коллекция Музея космонавтики насчитывает более 98 тысяч единиц хранения. Он входит в тройку самых посещаемых музеев столичного Департамента культуры.
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