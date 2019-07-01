Оценить работу операторов диспетчерского центра теперь можно онлайн

В общегородском контакт-центре заработал новый сервис, благодаря которому москвичи смогут оценить качество работы единого диспетчерского центра (ЕДЦ) по электронной почте. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Оставить отзыв можно в любое время. Это нововведение позволило увеличить число откликов в четыре раза.

— Раньше мы предлагали оценить работу оператора единого диспетчерского центра по телефону. Но оставаться на линии, чтобы ответить на вопросы, людям не всегда удобно. Отзывы давали лишь шесть процентов москвичей, — отметил руководитель проекта «Общегородской контакт-центр» Андрей Савицкий.

После обращения на линию пользователю на электронную почту придет письмо с просьбой оценить качество работы оператора. Как показала практика, общение по электронной почте намного удобнее для горожан — 24 процента опрашиваемых оставляют отзывы в ЕДЦ. Внедрение новой системы также позволило оптимизировать затраты на линии.

В среднем на линию ЕДЦ поступает около 800 тысяч вызовов в месяц. Сообщить об аварийной ситуации в сфере ЖКХ, узнать о плановых отключениях и другую информацию можно по телефону: +7 (495) 539-53-53. В прошлом году операторы ЕДЦ приняли 9,6 миллиона звонков.

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