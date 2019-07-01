Эксперт озвучил сроки повышения цен на бензин в России

По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, стоимость цен на топливо начнет повышаться не раньше, чем в сентябре 2019 года. При этом цены на АЗС будут сдерживаться даже после окончания соглашения о стабилизации рынка топлива.

Напомним, что в 2018 году власти подписали договора с десятью крупными нефтекомпаниями России о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В конце марта соглашения продлили до конца июня. В рамках условий договоров компании повысили розничные цены с 1 января не более чем на 1,7 процента (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексируют их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6 процента). Примечательно, что продлевать соглашения еще раз не планируется.

В Министерстве финансов также отмечали, что сдержать рост цен на топливо помогут особые налоговые механизмы, среди которых, к примеру, демпфирующий акциз. Они будут действовать вне зависимости от соглашений и их наличия.

Тем не менее Юшков полагает, что у нефтяников останется некое «устное «джентльменское» соглашение» с кабмином, несмотря на то, что на письме оно продлеваться не будет.

— О том, что в июле и, скорее всего, в августе они не будут поднимать цены в рознице, соответственно, и на опте. То есть сдерживание де-факто будет продолжаться, — пояснил преподаватель Финансового университета при правительстве.

Он добавил, что взамен власти обещают повысить выплаты нефтяным компаниям по демпфирующей надбавке.

— И к сентябрю как раз таки уже будет понятно нефтяным компаниям, хватает ли тех денег, которые теперь будут платить по повышенной демпфирующей надбавке, компенсировать им их расходы от сдерживания цен на внутреннем рынке, — рассказал эксперт.

Он полагает, что к сентябрю нефтяники сообщат, что компенсационных средств не хватает, в связи с чем необходимо вновь увеличить демпфирующую надбавку. Этому может воспрепятствовать Минфин. В этом случае оставшиеся объемы недополученных денег нефтяники могут получить за счет роста цен на топливо. Об этом пишет РИА Новости.

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