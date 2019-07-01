Банковские мошенники обокрали жителей Москвы
Мошенники похитили крупную сумму денег у жителя Москвы. Стало известно, что 30 июня мужчина обратился в полицию, сообщив, что с его банковского счета пропала крупная сумма.
Он объяснил, что ранее оставил в интернет-сервисе «А» объявление о продаже бензонасоса.
Позже по вопросу покупки автозапчасти потерпевшему позвонил неизвестный и попросил продиктовать ему реквизиты банковской карты под предлогом перевода денег. Он объяснил, что мужчине необходимо продиктовать код, который придет ему в СМС.
— Через некоторое время, в 19:45, со счета заявителя была списана денежная сумма в размере 590 тысяч рублей, — сообщают правоохранительные органы.
В тот же день в полицию Мещанского района обратилась женщина с аналогичным заявлением. Она сообщила, что в ходе телефонного разговора с «сотрудником пенсионного фонда РФ» с ее банковского счета было похищено 750 тысяч рублей.
В настоящий момент проводится проверка по фактам происшествий.
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