Число жертв паводков в Иркутской области достигло 7 человек
В результате наводнений в Иркутской области погибли семь человек. Судьба девяти остается неизвестной, сообщили в экстренных службах региона.
Уточняется, что среди пропавших без вести есть ребенок. Еще 153 пострадавших на данный момент находятся в больницах. Об этом пишет ТАСС.
По информации МЧС, на утро понедельника, 1 июля, подтоплено практически 3,3 тысячи жилых домов, в которых проживают девять с половиной тысяч человек. В зоне подтопления оказались 43 социально значимых объекта, среди которых фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады.
Паводок нанес ущерб 13 автомобильным мостам. Движение грузового транспорта на участке федеральной трассы «Сибирь» ограничено. Еще семь участков дорог местного назначения подтоплены.
Сильные дожди, спровоцировавшие паводки, пришли в Иркутскую область 25 июня. В результате резкого подъема уровня воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей более 80 населенных пунктов региона оказались подтоплены.
Читайте также: Владимир Путин отдал распоряжения по ситуации в Иркутской области