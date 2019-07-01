Названы четыре нетипичных признака болезней сердца

Медики назвали признаки болезни сердца, на которые больные обычно не обращают внимания. Они являются симптомами других заболеваний, однако также могут свидетельствовать и о кардиологических проблемах.

Первым нетипичным признаком является отечность ног. Чаще всего люди не относят этот симптом к проблемам, связанным с работой сердца. Отечность может возникать из-за неудобной обуви, а также после долгого хождения или бега. Тем не менее опухание ног может быть связано с сердечной недостаточностью.

Второй признак — это облысение по мужскому типу. Другими словами, это андрогенная алопеция. В таких случаях волосы выпадают в лобной и теменной областях. Согласно исследованиям, болезни сердца возникают у лысеющих мужчин на 23 процента чаще. Специалисты связывают это с работой гормона тестостерона, влияющего на эластичность сосудов и рост волос.

Третьим тревожным звоночком специалисты назвали наличие желтых бугров на коже. Они могут проявиться на любой части тела и указывают на нарушения липидного обмена в организме. Последнее свидетельствует о том, что человек попал в группу риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Наконец, четвертый симптом — воспаление десен. В частности, «пародонтальный синдром» свидетельствует о связи между заболеваниями кровеносной системы и десен.

При обнаружении указанных признаков специалисты советуют обратиться к врачу, чтобы исключить наличие серьезных заболеваний, сообщает «Медикфорум».

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