Сергей Собянин поздравил столичных архитекторов с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter поздравил столичных архитекторов с профессиональным праздником.
Поздравляю всех профи с Днем архитектора! В честь праздника присудили премии в области архитектуры и градостроительства. Отобрали проекты, которые делают Москву комфортной. Среди них больница в Коммунарке, новая входная группа в @moscowzoo, бизнес-центр "Академик" и ФОК в Тушино.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 июля 2019 г.
В честь знаменательного дня были присуждены премии в области архитектуры и градостроительства. Эксперты отобрали проекты, благодаря которым в Москве стало комфортнее.
Награды получили больница в Коммунарке, новая входная группа в Московском зоопарке, бизнес-центр «Академик» и физкультурно-оздоровительный комплекс в Тушине.
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