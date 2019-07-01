Стало известно, в какой месяц лета россияне чаще всего берут отпуск

Самым популярным месяцем для отпуска у россиян стал июль. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного платежной системой «Мир», предоставленные «Вечерней Москве».

Выяснилось, что 52 процента граждан планируют отдохнуть именно во второй месяц лета, причем существует любопытная тенденция: чем ниже зарплата участника опроса, тем более длинный отпуск он выбирает. К примеру, 58 процентов респондентов с ежемесячным доходом до 20 тысяч рублей намерены отдыхать две недели. Среди россиян с заработком от 20 до 40 тысяч рублей таких 42 процента. Среди тех, кто получает больше 40 тысяч — 38 процентов.

Не менее интересно и то, что москвичи реже всего будут отдыхать больше 14 дней, хотя планирует отдыхать летом каждый второй горожанин. С июня по август доля таких жителей столицы колеблется от 19 до 34 процентов в зависимости от месяца. Это наименьший показатель по всей России. Вместе с тем москвичи чаще жителей других городов страны «резервируют» для себя две недели летнего отдыха.

Среди предпочтений граждан первое место занимает отпуск на море (34 процента). В основном на пляж едет молодежь 25–34 лет. Далее идет отдых на даче или в деревне, а также поездка по России. Каждый пятый респондент выбирает тот или иной вариант.

Отметим, что среди тех, кто хочет на море, 44 процента опрошенных планируют уехать на курорты Краснодарского края. 32 процента — в Крым. Пятерку самых популярных замыкают Турция, Греция и Кипр.

Читайте также: Россияне описали отдых своей мечты