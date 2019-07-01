Эксперт оценила неподобающее поведение дочери Трампа на саммите G20
Директор Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС Гилана Михайлова прокомментировала поведение дочери американского президента Дональда Трампа Иванки во время саммита «Большой двадцатки» в Осаке.
Напомним, что в ходе мероприятия Иванка Трамп не только присутствовала на встречах с мировыми лидерами, но и дискутировала с ними, что спровоцировало негодование общественности, поскольку дочь президента «вмешивалась в чужие дела».
По мнению Михайловой, Иванка, даже обладая статусом советника, действительно, по протоколу не имела права встревать в разговор высокопоставленных политиков.
Тем не менее эксперт утверждает, что «Трамп — это человек, который делает совершенно новую политику». В ней, безусловно, имеют место расхождения с традициями, складывавшимися столетиями.
— Поэтому он многое позволяет своим родственникам, — предположила директор Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС.
Она добавила, что не только дочь лидера страны, но и первая леди также не имеет права вмешиваться в беседу такого уровня.
— Она просто присутствует. Супруга президента не занимается политикой, — заключила Михайлова в интервью РИА Новости.
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