Скульптор главных символов столицы: прошло 130 лет со дня рождения Веры Мухиной

В понедельник, 1 июля, исполняется 130 лет со дня рождения скульптора Веры Мухиной. Ее работа «Рабочий и колхозница» является одним из символов столицы.

В музеях и парках до сих хранится множество произведений скульптора. На создание работы «Икар» ее вдохновила трагедия во время испытания истребителя И-180. Скульптура находится в фондах музейно-выставочного объединения «Манеж», расположенных на ВДНХ.

Начавшаяся в 1950 году Корейская война нашла отражение в творчестве Веры Мухиной. Она создала скульптурный манифест миру и свободе — композицию «Требуем мира!». Сейчас статуя находится в парке искусств «Музеон».

Советский скульптор Алексей Щусев пригласил Веру Мухину оформлять Большой Москворецкий мост. Скульптора привлекла возможность поработать с рельефом исторического центра Москвы. В 1963 году работы «Хлеб» и «Плодородие» были установлены в парке Дружбы.

Вера Мухина создала скульптурный манифест миру и свободе Фото: Пресс-служба «Аптекарского огорода»

Вера Мухина очень любила работать со стеклом. Есть мнения, что именно она разработала дизайн знаменитого граненого стакана. Скульптор использовала стекла в жанре портрета. В 1947 году она выполнила бюст Николая Качалова, а сейчас он хранится в экспозиции музея-усадьбы «Кусково».

Работы Веры Мухиной до сих пор являются визитной карточкой столицы. Она внесла большой вклад в развитие архитектурного облика столицы, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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