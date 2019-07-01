Инновационная обработка продуктов увеличит срок их хранения в два раза
Недавно стало известно, что ученые разработали специальное оборудование для обработки продуктов питания, которое позволяет сохранить их свежесть на более длительный срок.
Сообщается, что одно из научно-производственных предприятий столицы уже начало поставлять его для массового использования.
Исследователи объяснили, что это оборудование оснащено ускорителем электронов, который расщепляет ДНК патогенных микроорганизмов. В результате никакая термическая и химическая обработка уже не требуется. Помимо этого, технология снижает у продуктов вероятность распространения заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Помимо этого, срок хранения мяса, охлажденной рыбы, ягод, овощей, фруктов и специй увеличивается в два–три раза.
Новое оборудование будет встроено в производство первого в стране промышленного Центра противомикробной обработки продуктов питания потоком ускоренных электронов. Он находится на Киевском шоссе и построен два года назад.
Такая методика является аналогом уже существующей технологии обработки продуктов в Бельгии, Франции, Англии, Чехии, Нидерландах, Польше и Швейцарии. Об этом пишет Milknews.
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