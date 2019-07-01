Врачи заявили, что повышенная потливость может быть симптомом рака
• 15:57 • 1 июля 2019
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Несмотря на то что летом чаще всего причиной повышенной потливости является жара, иногда она может быть настоящим сигналом тревоги
Фото: pixabay.com
Ученые из Великобритании рассказали о том, что активное ночное потоотделение может быть опасным для здоровья и даже сигнализировать об онкологии.
Несмотря на то что летом чаще всего причиной повышенной потливости является жара, иногда она может быть настоящим сигналом тревоги.
Дело в том, что развитие рака вызывает реакцию организма, который усиливает работу потовых желез. Таким образом иммунитет борется с неконтролируемым делением клеток.
Медики настоятельно рекомендуют при обнаружении у себя этого неприятного симптома обратиться к врачу, чтобы исключить возможность онкологии либо обнаружить ее на ранней стадии, когда болезнь поддается лечению, пишет iReactor.
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