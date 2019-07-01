Палеонтологи нашли останки древнего крокодила, который охотился на динозавров
• 16:37 • 1 июля 2019
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Выяснилось, что тело найденного животного принадлежит предку современных крокодилов, живших сто миллионов лет назад
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Палеонтологи обнаружили останки крокодила, охотившегося на динозавров, в опаловом месторождении Лайтнинг-Ридж в Австралии.
Выяснилось, что тело найденного животного принадлежит предку современных крокодилов, живших сто миллионов лет назад. Научное название вида — Isisfordia molnari. Взрослые особи достигали 1,5–2 метров в длину.
Они охотились на мелких динозавров: нападали на них из засады.
В прошлом месяце выяснилось, что в Китае обнаружили четыре окаменелых следа динозавра. Их возраст достигает ста миллионов лет, сообщает издание «Известия».
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