Глава Великого национального собрания Турции призвал бороться c фейковыми новостями
• 17:30 • 1 июля 2019
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Шентоп отметил, что главная цель фейковых новостей — подорвать авторитет того или иного государства
Фото: duma.gov.ru
Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп отметил необходимость борьбы с распространением фейковых новостей в СМИ и социальных сетях. Такую позицию он озвучил в ходе пленарного заседания II Международного форума «Развитие парламентаризма».
Он подчеркнул, что в настоящее время остро стоит вопрос борьбы с информационными войнами и киберпропагандой. Шентоп отметил, что цель большинства фейковых сообщений — подорвать авторитет и возможности тех или иных государств.
Мустафа Шентоп считает, что для решения проблемы необходимо активно использовать самые последние достижения в сфере информационных технологий, передает ФАН.
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