Продюсер рассказала, что дарили солисткам «Блестящих» их покровители

На протяжении долгого времени Олеся Сазыкина работала с музыкальной группой «Блестящие». Она рассказала, что участницы группы пользовались популярностью среди богатых мужчин.

Женщина рассказала, что некоторые из этих мужчин становились покровителями девушек, баловали их дорогими подарками и красиво ухаживали.

Также она сообщила, что Жанна Фриске была в отношениях с продюсером коллектива Андреем Грозным. Существует мнение, что «Ауди ТТ», на которой ездила певица, подарил ей именно он.

Высказалась продюсер и насчет еще одной вокалистки «Блестящих» — Ксении Новиковой. Сазыкина утверждает, что девушке был подарен дорогой автомобиль от актера Михаила Беспалова.

Автомобиль в подарок, по словам продюсера, получила и Анастасия Осипова. Сазыкина уточнила, что ее ухажером был теннисист Марат Сафин.

Помимо этого, она рассказала, что Андрей Грозный был не единственным возлюбленным Фриске на тот момент. Продюсер заявила, что остальных звезда скрывала.

В заключение Сазыкина упомянула и Анну Семенович. Она рассказала о том, что певица поступала так же, как ее коллега, и встречалась с любовниками тайком.

Ранее Семенович сама в шутку сказала, что это Жанна Фриске научила ее скрывать своих мужчин, пишет Teleprogramma.pro.

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