Сергей Собянин пригласил горожан на выставку «Москва. Город меняется для вас»
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в социальных сетях пригласил горожан на выставку «Москва. Город меняется для вас». Все желающие смогут посмотреть на экспозицию в «Манеже».
Сергей Собянин рассказал, что ждет горожан на выставке.
— С помощью 3D-голограмм, VR и арт-объектов расскажем, как изменится столица в ближайшие годы, — пишет мэр города в Twitter.
С 4 по 14 июля в "Манеже" пройдет мультимедийная выставка "Москва. Город меняется для вас". С помощью 3D-голограмм, VR и арт-объектов расскажем, как изменится столица в ближайшие годы. Вспомним о глобальных переменах последних семи лет. Вход свободный. #МУФ2019— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 июля 2019 г.
Также Собянин отмечает, что во время посещения «Манежа» посетителям напомнят о глобальных переменах, которые произошли за последние семь лет.
Мэр подчеркивает: вход на экспозицию свободный.
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