Сергей Собянин рассказал о передаче госуслуг в офисы «Мои документы»
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в социальных сетях заявил, что 1 июля 73 государственные услуги в сфере социальной защиты закончили передавать в офисы «Мои документы».
По словам главы города, теперь все желающие смогут оформлять там пособия и компенсационные выплаты.
Сегодня завершился процесс передачи 73 госуслуг в сфере соцзащиты в офисы #Моидокументы. Теперь там можно оформить компенсационные выплаты и пособия, удостоверения на льготы, получить санаторно-курортную путевку и многое другое. Здесь полный перечень: https://t.co/5MC9bdLWQb— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 июля 2019 г.
Кроме того, как сказал Собянин, в «Моих документах» теперь можно получить удостоверение на льготы, санитарно-курортную путевку и не только.
Также на своей странице в Twitter мэр Москвы выложил тестовый документ с полным перечнем перенесенных в центры государственных услуг.
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