Специалисты рассказали о магнитных бурях, которые ожидаются в июле

Специалисты рекомендуют людям, восприимчивым к метеорологическим факторам, внимательно следить за своим самочувствием в июле. Самочувствие может ухудшиться в связи с предстоящими магнитными бурями, надвигающимися на Землю.

Уже в начале месяца ученые представят расписание магнитных бурь. Специалисты зафиксируют активность Солнца, а также подсчитают, когда солнечный ветер достигнет нашей планеты.

Сейчас они предполагают, что первая вспышка произойдет 7 июля. Также высокая активность ожидается 15 июля.

Еще одна буря ожидается к концу месяца — 29 июля. Сообщается, что она будет не слишком мощной, чтобы существенно повлиять на самочувствие.

Известно, что более 60 процентов населения планеты являются метеочувствительными.

Особенно резко дискомфорт чувствуют те, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Главные симптомы метеочувствительности: головная боль, нарушение сна, перепады артериального давления.

В периоды магнитных бурь врачи советуют исключить из своего рациона жирное и жареное, пить много воды. Об этом сообщает портал «Актуальные новости».

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