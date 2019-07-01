РЖД проверит действия сотрудников вокзала из-за выезда машины Пугачевой на перрон
Действия сотрудников Рижского вокзала проверят в связи с выездом машины с певицей Аллой Пугачевой на техническую платформу.
Отмечается, что на кадрах видео, опубликованном в Сети, заметна не пассажирская платформа № 1, с которой осуществляется посадка на поезд Москва — Рига, а техническая платформа № 2.
Тем не менее по второму перрону проезд разрешен только для специальной техники в строго регламентированных случаях, пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов.
Напомним: ранее сообщалось, что на официальной странице форума поклонников Примадонны в Instagram был опубликован пост с видеозаписью о ее приезде на вокзал. На кадрах видно, что Пугачева едет по перрону на автомобиле с личным водителем и, выйдя из машины, отправляется в вагон поезда.
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