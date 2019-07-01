Более 20 рейсов задержаны в столичных аэропортах
• 18:50 • 1 июля 2019
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Без вынужденных изменений обошелся только аэропорт Жуковский
Фото: Кадр из фильма «Мне бы в небо»
Исходя из информации, обнародованной сервисом «Яндекс.Расписание», 1 июля в столичных аэропортах задержали 22 рейса, а 11 отменили.
Без вынужденных изменений обошелся только аэропорт Жуковский.
В аэропорту Внуково пять рейсов задержали и три отменили. В Домодедове же были отменены девять рейсов и три задержаны.
Как передает «Яндекс.Расписание», в Шереметьеве нет отмененных вылетов. Однако 14 рейсов в указанном аэропорту задержали.
О причинах задержек и отмены рейсов не сообщается.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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