Незаконную постройку на юго-востоке Москвы демонтировали
• 19:36 • 1 июля 2019
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На территории Юго-Восточного административного округа Москвы продолжается работа по освобождению городской территории от объектов самовольного строительства
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»
Незаконную постройку на Юго-востоке Москвы демонтировали. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.
— Земельный участок общего пользования по адресу: улица Южнопортовая, владение 7, освобожден от самостроя. На территории Юго-Восточного административного округа Москвы продолжается работа по освобождению городской территории от объектов самовольного строительства, — говорится в сообщении.
Несанкционированное строение использовалось в качестве автосервиса и занимало площадь порядка 100 квадратных метров. Об этом сообщает агентство «Москва».
На данный момент незаконное строение демонтировано.
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