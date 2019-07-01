Пассажиропоток МЦК с начала года вырос на 15 процентов
• 19:57 • 1 июля 2019
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За это время МЦК воспользовались свыше 69,7 миллиона человек
Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»
Представители пресс-службы ОАО «РЖД» сообщили, что с начала 2019 года пассажиропоток Московского центрального кольца вырос на 15 процентов.
За это время указанным видом городского общественного транспорта воспользовались свыше 69,7 миллиона человек.
МЦК, как напоминает Информационный центр правительства Москвы, открыли 10 сентября 2016 года. За это время его пассажирами стали 336,7 миллиона человек. Рекордное количество зафиксировали 3 апреля 2019 года. Тогда на МЦК прокатились 561956 человек.
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