Врачи рассказали, почему жареная рыба вредна для здоровья
Исследователи из Соединенных Штатов Америки рассказали, чем грозит для человеческого организма регулярное потребление в пищу жареной рыбы.
В первую очередь, подчеркивают медицинские специалисты, такой рацион может привести к инсульту. Кроме того, жареная рыба крайне опасна тем, что ее потребление подвергает риску сердечно-сосудистую систему, передает портал «Пермь открытая».
Отмечается, что в рыбе содержится много омега-3 жирных кислот, однако в процессе жарки полезные компоненты теряются.
Американские ученые пришли к таким выводам после проведения эксперимента, во время которого они проанализировали состояние здоровья 21675 человек, которым было около 65 лет.
Однако ученые из Американской кардиологической ассоциации рекомендуют есть жирную рыбу два дня в неделю.
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