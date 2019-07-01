Новый технопарк появится в Москве

Ранее было принято решение, что на площадке ОЭЗ «Технополис» «Москва» создадут новый парк высоких технологий «Конфуций», где разместятся высокотехнологичные китайские компании. Они будут специализироваться на промышленных вопросах, связанных с биотехнологиями, фармацевтикой и смежных информационных технологиях.

— Мы считаем подписание этого соглашения важной вехой на пути дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем, — прокомментировал председатель Совета биофармацевтического кластера Особой экономической зоны «Технополис «Москва» Михаил Гетьман.

Дополнительно в технополисе «Конфуций» предполагается создание крупного центра традиционной китайской медицины, услуги которого будут доступны жителям столицы.

— Мы стремимся развивать сотрудничество с «Технополисом «Москва», который является локомотивом технологического развития российской столицы. Мы надеемся, что стороны приложат совместные усилия для обеспечения двусторонней инвестиционной и коммерческой кооперации между Москвой и Китаем, — подчеркнул заместитель руководителя Зоны экономического сотрудничества господин Хао Госинь.

По словам сооснавателя американской компании, специализирующейся на инвестициях в области биотехнологий и техники, Антона Гопка, Россия и Китай являются глобальными технологическими лидерами.

— Мы видим большой потенциал во взаимном трансфере биомедицинских технологий, а также в производственном и рыночном сотрудничестве, — сказал Антон Гопка.

Сейчас на территории Особой экономической зоны «Технополиса» Москва» находится 180 технологических компаний. 59 из них являются резидентами и получают различные льготы от правительства Москвы. Среди них: налоговые льготы, готовая инженерная инфраструктура, режим свободной таможенной зоны и другое. Компании занимаются разработками и инновациями в сфере высокотехнологичного производства, в том числе микроэлектроники, приборостроения, информационных и телекоммуникационных технологий.

Передача полномочий по управлению особой экономической зоны «Технополис «Москва» правительству столицы произошла 7 сентября 2016 года. С этого момента реестр резидентов пополнился 30 новыми компаниями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Прохоров, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы:

— Представители промышленности и технологических площадок из Китая — частые гости ОЭЗ «Технополис «Москва». Более того, на данный момент с ними налажено плодотворное сотрудничество по обмену опытом развития высоких технологий. Уверен, что размещение китайский компаний на территории ОЭЗ будет способствовать развитию промышленного потенциала города.

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