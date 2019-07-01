Владимир Винокур назвал «злопыхателями» критиков Аллы Пугачевой

Российский юморист Владимир Винокур жестко высказался в адрес критиков певицы Аллы Пугачевой. Речь идет о недавно появившейся видеозаписи, на которой видно, как Примадонну черный автомобиль подвозит прямо к вагону одного из столичных вокзалов.

Винокур не видит в таком поведении Пугачевой ничего вызывающего. Артист сказал, что, во-первых, это сама Примадонна, а во-вторых, ей не 20 лет.

По словам юмориста, зачем певице «пилить» по перрону, раздавать автографы и биографию свою рассказывать? Так что, резюмирует Винокур, она все сделала как лучше.

Кроме того, артист высказал свое мнение по поводу тех, кто Пугачеву за это критикует.

— Комментарии — это не о тех, кто преклоняется перед великой певицей, перед ее талантом. Это злопыхатели. Их не так уж и много, — передает слова Винокура РЕН ТВ.

Также юморист отметил, что Пугачеву к вагонам подвозили десятки раз, так что удивляться тут нечему.

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