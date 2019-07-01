Россиянин обнаружил в своей квартире полуметровую рептилию
• 22:35 • 1 июля 2019
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В настоящее время работники правоохранительных органов разыскивают хозяев рептилии
Фото: Скриншот с видео
Житель Санкт-Петербурга обнаружил в своей квартире неизвестно откуда взявшегося питона. Длина рептилии, по предварительным оценкам, достигает 60 сантиметров.
Мужчина находился в своей квартире, когда вдруг заметил, как питон вылезает из-под кровати. Житель Санкт-Петербурга вызвал полицию. На место происшествия приехали сотрудники поисково-спасательной группы, передает «78».
Процесс поимки питона был зафиксирован на видеозаписи.
В настоящее время работники правоохранительных органов разыскивают хозяев рептилии.
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