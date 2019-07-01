Журналистка рассказала об угрозах от родственников Михаила Хачатуряна

Журналистка и заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева заявила, что в ее адрес поступают угрозы со стороны родственников покойного Михаила Хачатуряна.

Она написала об этом на своей официальной странице в социальных сетях.

Меркачева отмечает, что раньше она неоднократно высказывала свое мнение относительно истории сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве родного отца. Журналистка не могла понять, почему родственники девочек не защищали их и требовали жесткого наказания.

— Я много слышала о них от других, но одно дело — разговоры. Сегодня поняла: они — бандосы, — пишет Меркачева в Facebook.

Она отмечает, что после эфира на Первом канале к ней подошел племянник убитого и в грубой форме начал угрожать журналистке. После словесной перепалки он подождал Меркачеву на улице и спросил, будет ли та подавать заявление в полицию.

Напомним, что следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершилось. 14 июня следователи предъявили девушкам обвинение в окончательной редакции. Совершеннолетним сестрам грозит до 20 лет лишения свободы. Младшей — до десяти лет. Она пройдет дополнительное обследование.

Суд признал их виновными по статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору». При этом во внимание принималось то, что отец подвергал своих дочерей — в том числе несовершеннолетнюю младшую дочь — насилию.

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