МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в ночь на 2 июля
Жителей столицы предупредили о грозе с дождем, граде и порывистом ветре, ожидаемых в городе в ночь на вторник, 2 июля. Соответствующее экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях было опубликовано на официальном сайте Главного управления МЧС России по Москве.
— В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10:00 утра 02 июля на территории города Москвы ожидается гроза с дождём, местами град, усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду, — указано в сообщении ведомства.
В связи с прогнозируемыми погодными условиями жителям столицы рекомендовали парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, проявлять внимательность на дороге и избегать нахождения возле водоемов.
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