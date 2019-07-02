Россия разработала «космические парусники» для исследования Солнца
Спутники «Ярило», разработанные инженерами «Молодежного космического центра» МГТУ имени Баумана, для изменения параметров своей орбиты будут использовать роторный парус. Запуск таких аппаратов может состояться уже в декабре текущего года, рассказал сотрудник центра Анатолий Шаповалов.
Новый спутник после выхода на орбиту начинает раскручиваться с помощью магнитных катушек и маховиков, а создаваемая при этом центробежная сила расправляет парус. Пока неизвестно, на какой ракете спутники полетят в космос в качестве попутной нагрузки, передает РИА Новости.
Отмечается, что аппараты «Ярило» были разработаны и созданы совместно со специалистами Физического института имени Лебедева РАН. Они создали для них полезную нагрузку для изучения солнца.
Читайте также: Музей космонавтики в Москве восхитил астронавта НАСА