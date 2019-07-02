Кратковременный дождь и до 24 градусов тепла ожидается в Москве 2 июля
• 06:06 • 2 июля 2019
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Сообщается, что температура воздуха днем составит от 22 до 24 градусов выше нуля
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
В Москве во вторник, 2 июля, ожидается кратковременный дождь и теплая погода с переменной облачностью. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте Гидрометцентра РФ.
Сообщается, что температура воздуха днем составит от 22 до 24 градусов выше нуля, а в ночь на среду опустится до 12 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление составит около 738 миллиметров ртутного столба.
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