Леонид Кострома: Канатные дороги — перспективный вид общественного транспорта

— Леонид Валерьевич, Москва год назад озвучила инициативу частных инвесторов по строительству канатной дороги над Химкинским водохранилищем. Несмотря на некоторый скепсис, спустя год проект получил активное развитие. Как думаете, почему «канатка» вызвала интерес?

— Строительство канатной дороги между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал» действительно вызвало у частного бизнеса неподдельный интерес. О готовности участия в конкурсе на право концессии заявили пять компаний: «Московские канатные дороги» — компания, зарекомендовавшая себя в реализации проекта на Воробьевых горах, «Старый город», «Национальные канатные дороги», «Развитие канатных дорог» из Санкт-Петербурга и «Профлогистиксервис» из Москвы.

Интерес инвесторов связан с тем, что проект выгоден не только публичной стороне, но и бизнесу. По оценкам, пассажиропоток на «канатке» составит до 19 тысяч человек в сутки. Таким образом, бизнес может рассчитывать на стабильный доход. Концессионер может получать прибыль от размещения на станциях и в кабинах канатной дороги рекламных материалов. Кроме того, инвестор сможет создать у станции метро «Сходненская» коммерческие площади — они помогут окупить вложения, так как вся выручка от их использования останется у концессионера.

— Планируется ли создание канатных дорог в других районах Москвы?

— Да, такие планы есть. Москва считает канатные дороги довольно перспективным видом общественного транспорта. И на это существует ряд причин. Основное преимущество канатных дорог — экологичность, так как у данного вида транспорта отсутствуют вредные выбросы в атмосферу. Во-вторых, «канатки» занимают меньше земли, не требуют масштабного освобождения территорий, позволяют сохранить зеленые зоны, почти бесшумно работают.

На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме правительство столицы презентовало предложения по размещению канатных дорог, которые в будущем могут стать частью системы городского общественного транспорта. Проекты по их строительству могут быть реализованы, как и в случае объекта над Химкинским водохранилищем, за счет средств бизнеса в рамках государственно-частного партнерства. Например, канатными дорогами можно связать строящийся парк «Остров мечты» со станцией метро «Нагатинский затон», будущую станцию Большой кольцевой линии метро «Карамышевская» с территорией Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева и станцией «Полежаевская».

— Леонид Валерьевич, в строительстве канатных дорог могут принимать участие крупные инвесторы. В целом за последний месяц городу удалось заключить другие интересные контракты?

— Да, в июне Москва подписала два крупных специальных инвестиционных контракта. Согласно первому, в столице по явится новое предприятие пищевой промышленности. Промкомплекс возведут в поселении Щаповское Новой Москвы. За предстоящие четыре года объем частных инвестиций в проект превысит 633 миллиона рублей. А к 2025 году на предприятии создадут 233 рабочих места.

На новом предприятии будет налажен выпуск заменителя сахара, фруктово-ореховых батончиков, цикория, мюсли, протеиновых каш для специального питания.

Второй специнвестконтракт предполагает создание промышленного комплекса по производству комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств. За три года инвестор вложит в строительство около 1,2 миллиарда рублей. Предприятие будет оснащено современным оборудованием, в том числе роботизированной линией.

— А инвесторы получат от власти какие-то льготы?

— Правительство Москвы в течение десятилетнего срока действия специнвестконтрактов предоставит инвесторам региональные налоговые преференции: компаниям будет на четверть снижен налог на прибыль, обнулен налог на имущество и почти на 100 процентов уменьшена арендная плата за землю.

Льготы позволят предприятиям вкладывать больше средств в развитие производств и положительно отразятся на их экономических показателях, а значит, и экономике города в целом. При невыполнении инвесторами взятых обязательств в контрактах предусмотрен возврат полученных льгот с соответствующими штрафами.

— Не так давно были оглашены результаты рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России, составленного Агентством стратегических инициатив. Москва в нем оказалась на первом месте. Что способствовало лидерству столицы?

— На мой взгляд, первое место Москвы мало для кого стало неожиданностью, так как столица в последние несколько лет поступательно улучшала свои позиции: в 2016 году она занимала десятое место, в 2017-м — третье, в 2018-м — второе. Планомерное восхождение к вершине рейтинга — это результат работы города по улучшению инвестклимата и условий ведения бизнеса.

Три года назад был перезапущен механизм поддержки эффективных предприятий, технопарков и новых инвестпроектов. Активно инвестирующие компании могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25 процентов.

Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестпроектов. 99 компаний получают различные льготы: 48 промкомплексов, 35 технопарков, 8 якорных резидентов, 7 инвестиционных приоритетных проектов, производитель автотранспортных средств.

СПРАВКА

Леонид Валерьевич Кострома родился 12 октября 1981 года. Профессиональную деятельность начал в 2003 году в аналитических компаниях, специализируясь на социально-экономических и политических исследованиях. До 2012 года работал в сфере стратегического консалтинга и исследований. В 2012–2014 годах занимал должность заместителя директора по стратегии ГБУ ГАУИ. С декабря 2014 года является директором агентства.

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