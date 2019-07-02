Определены самые популярные маршруты портала «Узнай Москву»

Портал «Узнай Москву» показал свою востребованность среди жителей и гостей столицы. С начала мая сервисом для прогулок воспользовались свыше 300 тысяч человек.

— За два месяца этого сезона пользователи совершили на 20 процентов больше прогулок по маршрутам портала в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, — отметил руководитель проекта «Узнай Москву» столичного Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Самым популярным среди пользователей оказался маршрут «Покажи Москву». С конца апреля им воспользовались почти 5 тысяч горожан.

Пеший маршрут рассчитан на 80 минут. За это время пользователи портала проходят около 4,5 километра. По пути горожане могут осмотреть десять достопримечательностей в историческом центре столицы. Среди них Сретенский монастырь, палаты Хованских, Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, дом генерал-губернатора Москвы (в настоящее время — здание мэрии Москвы), Саввинское подворье, Московский художественный театр имени А.П. Чехова, Большой театр, торговый дом «Мюр и Мерилиз» (ЦУМ), Никольский монастырь и Верхние торговые ряды (ГУМ).

Согласно статистике, второе по популярности место занимает маршрут «Мистическая Москва». Отправной точкой начала прогулки является станция метро «Маяковская». Москвичи знакомятся с самыми таинственными местами города. Они посещают Булгаковский дом, Гоголевский и Никитские бульвары. Всего по такому маршруту с начала сезона прошли три тысячи человек.

На третьем месте у пользователей маршрут «Московское метро», сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Им заинтересовались две тысячи человек. В рамках экскурсии гости побывали на следующих станциях метро: «Комсомольская», «Проспект Мира», «Новослободская», «Смоленская» и «Бауманская».

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