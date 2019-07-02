Московские школьники завоевали две медали на Балтийской олимпиаде
• 07:30 • 2 июля 2019
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Олимпиада проходила с 24 по 28 июня в Калининграде
Фото: взято с официального сайта мэра Москвы
Ученики московских школ завоевали две медали на VI Балтийской олимпиаде по географии. Она проходила в Калининграде с 24 по 28 июня. Россию на международном состязании представляли восемь учащихся.
Золотую медаль получила Катарина Мечникова из школы № 192, а серебро на счету Лады Антоновой из школы №1518. Всего сборной России удалось завоевать четыре медали.
В олимпиаде участвовали команды из Белоруссии, Латвии, Литвы, Польши, России и Эстонии. Школьники выполняли теоретические и практические задания.
С 30 июля по 5 августа российская команда выступит на Международной географической олимпиаде в Гонконге, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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