Тематические выставки пройдут в рамках «Субботы московского школьника»
«Субботы московского школьника» состоятся в столице 6 июля. В рамках проекта для школьников пройдут бесплатные лекции, мастер-классы и экскурсии.
В историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ пройдут экскурсии по тематическим выставкам, посвященным династиям Рюриковичей и Романовых, а также будет показана экспозиция, которая продемонстрирует знаковые события истории России XX века.
В галерее «Нагорная» школьники смогут встретиться с писателем и автором путеводителей Николаем Рогинским. А в московском многопрофильном техникуме имени Красина художник Кирилл Жидкин познакомит их с творчеством Исаака Левитана.
Подробнее о мероприятиях, проводимых в рамках проекта «Субботы московского школьника», можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.
Для участия необходима предварительная регистрация на официальном сайте проекта.
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