Более 31 тысячи браков зарегистрировано в Москве с начала 2019 года
Более 31 тысячи столичных пар зарегистрировали брак с начала 2019 года. Об этом сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.
По ее словам, после открытия новых площадок количество зарегистрированных браков заметно увеличилось вне стен ЗАГСа. Церемонии проходят в Московском планетарии, храме Святой Матроны, на стадионах «Лужники» и «Спартак», в башнях «Москвы-Сити» и в некоторых усадьбах и ресторанах столицы, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что ко Дню семьи, любви и верности, ежегодно отмечаемому 8 июля, в брак планируют вступить более 1,3 тысячи столичных пар. В этот день во Дворце бракосочетания №3 планируют зарегистрировать брак 16 столичных пар.
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