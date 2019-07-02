СМИ назвали причину ограничения полетов из России в Чехию
По данным информированного источника, власти Чехии ограничили полеты авиакомпаний в Россию из-за неудовлетворенности условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика.
— Они, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний», — заявил собеседник «Интерфакса».
Напомним, ранее «Аэрофлот» сообщил об отмене ряда рейсов из Москвы в Прагу из-за того, что чешские власти приняли решение аннулировать разрешения на эти перелеты.
Отметим, что «Аэрофлот» отменил рейсы между Москвой и Прагой SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. Рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 по-прежнему фигурируют в расписании.
Ограничения коснулись авиакомпаний «Победа», отменившей рейсы из Москвы в Карловы Вары, и «Уральские линии». Последней вскоре разрешили проводить полеты в штатном режиме из Екатеринбурга в Прагу.
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