Жители Южного Медведкова начали переселение по программе реновации
На северо-востоке столицы началось переселение еще одного дома, включенного в программу реновации. Жилой комплекс находится в районе Южное Медведково. Информацию об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента градостроительной политики.
Многоквартирный дом расположен по адресу: проезд Дежнева, дом № 30, корпус № 3. Жильцов переселят на улицу Полярную, дом № 1, корпус № 2.
Семьям уже вручили 46 писем с предложениями равнозначных квартир.
— В первый же день специалистами Департамента городского имущества было принято от жильцов дома 30, корпуса № 3 на проезде Дежнева 15 согласий на переезд в новостройки, — пояснил руководитель ведомства Сергей Левкин.
Он добавил, что как только жители заключат с департаментом договор на новую квартиру, они смогут получить ключи и начать переезд.
Читайте также: Петр Бирюков: Более 600 дворов в Москве благоустроили