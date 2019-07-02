Минтранс осудил власти Чехии после решения об отмене полетов в Прагу
Министерство транспорта Российской Федерации заявило, что действия властей Чехии нарушают соглашение о воздушном сообщении между Прагой и Москвой.
Напомним, что 2 июля, во вторник, чешские авиавласти аннулировали соглашения на выполнение полетов из Москвы в Прагу. Ограничения коснулись следующих перевозчиков: «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии». Вскоре рейсы последней компании из Екатеринбурга были возобновлены.
В Минтрансе добавили, что по данному вопросу в настоящий момент ведутся переговоры.
— Ожидается, что вопрос будет решен в самые сжатые сроки, — отметили в ведомстве.
Помимо прочего, в связи с ограничением авиасообщения Ростуризм постоянно взаимодействует с Росавиацией. Об этом сообщил советник главы агентства Дмитрий Горин.
— Конечно, ситуация разрешится принятием какого-то решения в пользу прежде всего пассажиров и туристов, — пояснил Горин. Об этом пишет ТАСС.
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