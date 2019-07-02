Восстановлением фрагмента панорамы «Оборона Севастополя» займется победитель аукциона
Фрагмент художественной панорамы «Оборона Севастополя» восстановит победитель конкурса с ограниченным участием. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике города Москвы.
По условиям конкурса, специалист будет восстанавливать два фрагмента. Они были написаны Францем Рубо в 1904 году. Данные фрагменты были почти уничтожены в период Великой Отечественной войны.
— Победитель конкурса с ограниченным участием проведет исследование состояния предметов живописи, восполнит утраты и удалит загрязнения с поверхности. Во время работ ему также предстоит обеспечивать круглосуточную охрану художественных фрагментов и страхование их от возможных рисков, — сообщили в ведомстве.
Геннадий Дегтев отметил, что выбирая победителя, эксперты будут обращать внимание на его квалификацию.
— Традиционно такие закупки вызывают интерес узкопрофильных специалистов. С начала прошлого года и по настоящее время в среднем по два участника претендовали на схожие закупки, — отметил глава департмента.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 июля.
Читайте также: Транспортная доступность четырех районов Москвы улучшится с запуском МЦД-2