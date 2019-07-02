Назван средний доход российского ипотечного заемщика
Средний доход ипотечного заемщика в России составляют примерно 40 тысяч рублей. Об этом сообщают специалисты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
В то же время средний ежемесячный платеж заемщика зависит от региона. В крупных городах он варьируется от 25 до 35 тысяч рублей, а более мелких составляет 16-17 тысяч.
Эксперты отметили, что ипотека является семейным продуктом, поэтому стоит учитывать, что на погашение платежей уходит деньги двух работающих людей – это около четверти дохода. Кроме того, специалисты обратили внимание на причины просрочки по кредитам. Одной из наиболее частых является неспособность предусмотреть все риски на длительный срок.
Также в агентстве отмечают, что средний срок кредитования за первые четыре месяца 2019 года вырос на 3 процента и достиг показателя в 17,8 года.
Напомним, ранее ВЦИОМ опубликовал результаты исследования вопроса кредитования. При росте кредитного доверия наблюдается большое количество граждан, не готовых рассматривать вопрос получения крупных займов.
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