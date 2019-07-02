Жилые комплексы пострят в районах Нагорный и Котловка
На территории районов Нагорный и Котловка запланирована постройка двух жилых комплексов с образовательным и медицинским учреждениями, а также ФОКом. Информацию об этом сообщили на официальном сайте столичного Департамента градостроительной политики.
Общая площадь комплексов будет достигать 31,85 и 95,2 тысяч квадратных метров соответственно. В составе одного из ЖК будет функционировать физкультурно-оздоровительный центр.
Кроме того, там планируется построить образовательное учреждение на 575 мест. Площадь объекта составит 10 тысяч квадратных метров.
— Также, в районе появится поликлиника на 320 посещений в смену площадью 7,5 тысячи квадратных метров, — рассказал руководитель ведомства Сергей Левкин.
Он добавил, что на конечной остановке общественного транспорта специалисты проведут масштабную реконструкцию инженерной инфраструктуры.
— Планируется расширить участок улицы Ремизова от пересечения с Электролитным проездом до пересечения с проектируемым проездом № 406 и создать три зеленые зоны, одна из которых разместится у станции метро «Нагорная», — пояснил Сергей Левкин.
Кстати, сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» до конца осени проведут работы по благоустройству дворов в Пресненском районе.
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