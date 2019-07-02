Переселение по программе реновации в центре столицы начнется в сентябре
• 12:46 • 2 июля 2019
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В целом программа реновации в Центральном округе дается тяжело: нехватка стартовых площадок не позволяет расселить в первую волну ряд пятиэтажек
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Переселение по программе реновации в центре столицы начнется в сентябре, заявил во вторник, 2 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Первыми на очереди станут жители Пресненского района.
— Это дома в Мукомольном проезде, новостройки практически готовы, — сообщил заммэра. — В настоящее время к домам прокладываются подъездные дороги, закончим все работы к осени. Надеемся, в сентябре начнется переселение.
В целом программа реновации в Центральном округе дается тяжело: нехватка стартовых площадок не позволяет расселить в первую волну ряд пятиэтажек.
— Тем не менее работа идет, — добавил Марат Хуснуллин.
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