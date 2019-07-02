Ученые обнаружили бактерию, увеличивающую силу и выносливость
• 12:49 • 2 июля 2019
Поделиться:
0
doc761m73tp2x1r5ij9dfp
Veillonella способствует наращиванию мышечной массы и улучшению рельефа тела
Фото: Кадр из фильма «Флаббер»
Ключ к улучшению физических показателей был найден. Соответствующее исследование провели ученые из Гарвардской медицинской школы.
В ходе эксперимента специалисты открыли бактерию под названием Veillonella. Она отвечает за преобразование молочной кислоты в вещество пропионат, которое способствует быстрому восстановлению после тренировки.
Результаты тестов бактерии также показали, что участники эксперимента бегали примерно на 15 процентов дольше обычного. Кроме того, Veillonella способствует наращиванию мышечной массы и улучшению рельефа тела.
Отмечается, что данная бактерия может быть использована для производства добавок и препаратов для бодибилдеров и марафонцев.
Читайте также: Найден продукт, который помогает похудеть
13:082 июля 2019
12:592 июля 2019
12:262 июля 2019
12:252 июля 2019
12:192 июля 2019
12:122 июля 2019
11:472 июля 2019
11:322 июля 2019
11:322 июля 2019
10:302 июля 2019
09:402 июля 2019
09:292 июля 2019
09:272 июля 2019
09:082 июля 2019
08:542 июля 2019
08:402 июля 2019
08:202 июля 2019
08:112 июля 2019
07:302 июля 2019
07:152 июля 2019
05:292 июля 2019
04:322 июля 2019
03:362 июля 2019
01:512 июля 2019
00:432 июля 2019
00:252 июля 2019
23:051 июля 2019
22:351 июля 2019
22:191 июля 2019
20:571 июля 2019
20:501 июля 2019
20:141 июля 2019
20:121 июля 2019
19:571 июля 2019
19:461 июля 2019
19:361 июля 2019
18:501 июля 2019
18:471 июля 2019
18:241 июля 2019
18:221 июля 2019
18:171 июля 2019
18:111 июля 2019
17:591 июля 2019
16:511 июля 2019
16:471 июля 2019
16:231 июля 2019
16:101 июля 2019
15:571 июля 2019