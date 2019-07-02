Аллею памятников откроют в парке «Дружба» до конца года
На севере столицы появится аллея памятников. Она будет находиться в парке «Дружба».
— Работы выполняются в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории площадью более 40 гектар, — сообщает пресс-служба Департамента капитального ремонта.
Согласно проекту, аллея будет начинаться у скульптурной композиции «Дети мира» и продолжится по улице Флотской.
— Подходы к будущим композициям пока организовывать не будут, их создадут в дальнейшем при непосредственной установке каждого памятника. До тех пор, пока здесь не появятся памятники, аллея будет напоминать пешеходную дорожку протяженностью порядка 150 метров, — объяснили представители пресс-службы.
Работы планируется завершить к концу 2019 года.
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