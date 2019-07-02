Российские туроператоры оценили ситуацию с полетами в Чехию

Во вторник авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что чешские власти аннулировали разрешение на выполнение части рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, запланированных на 2 июля. Компания «Уральские авиалинии» приостановила полеты в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского, а «Победа» закроет рейсы из Москвы в Карловы Вары. В Минтрансе России заявили, что действия чешских авиационных властей нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.

«Вечерняя Москва» спросила первого вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимира Канторовича, почему могла сложиться подобная ситуация. По словам эксперта, никакой политики в решении чешского Минтранса нет.

— Я не вижу никакой политики в решении чешского Минтранса. Это разборки между авиационными властями двух стран, в результате которых заложниками ситуации, как всегда, стали ни в чем не виноватые туристы, которым на ровном месте испортили отдых и отпуск. Да и не только туристы, кстати говоря: люди летят из Москвы в Прагу и с деловыми целями, и для личных визитов.

Канторович отметил, что россияне составляют существенную долю туристического рынка этой страны, так что подобные решения бьют в первую очередь по чешской экономике.

Такие действия не только отразятся на тех людях, которые сегодня окажутся в сложной ситуации, но и уменьшат общую привлекательность Чехии в глазах россиян, — заключил он.

Позднее Министерство транспорта Чехии временно разрешило полеты российских авиакомпаний. Пассажирские авиаперевозки в эту страну возобновлены, но лишь до 7 июля.

Цифра

По данным Национального туристического управления Чехии, в январе–марте Чехию посетило более 130 тысяч граждан РФ, что на 8,9 процента меньше, чем за тот же период год назад. РФ занимает четвертое место по объему турпотока в Чехию. Всего за первый квартал этого года Чехию посетили 2,013 миллиона туристов, что на 0,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте также: Эксперты прокомментировали отмену рейсов из России чешскими властями