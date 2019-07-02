Российским авиакомпаниям разрешили полеты в Чехию до 7 июля
Полеты российских авиакомпаний в Чехию были возобновлены до 7 июля 2019 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минтранс республики.
— Чехия и Россия хотят договориться. Возникшая ситуация в авиатранспортном сообщении между Чехией и Россией является результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран, — заявили в чешском ведомстве.
Напомним, что во вторник, 2 июля, «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии» были вынуждены отменить ряд рейсов в Прагу и Карловы Вары после аннулирования властями Чехии выданных ранее разрешений на авиаперевозку. Последней компании вскоре разрешили возобновить рейсы из Екатеринбурга.
По предварительной информации, решение властей было мотивировано недовольством условий Москвы по транссибирским трассам.
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