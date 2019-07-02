Москвичи выбрали лучшие места для отдыха в пяти районах города
Проект «Активный гражданин» провел опрос среди моквичей. Горожане, проживающие в пяти разных районах, выбрали самые интересные площадки для отдыха.
Тем, кто живет в Тимирязевском, предстояло выбрать место празднования спортивного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности. Праздник пройдет 8 июля.
Большинство москвичей — 34,82 процента — выбрали двор, который находится рядом с домом на Дмитровском шоссе 29, корпус 1.
Жители Останкинского района должны были назвать место проведения волейбольных соревнований, которые также пройдут в День семьи, любви и верности. Больше половины горожан решили, что самая подходящая площадка — спортивное поле, которое находится рядом с домом на Аргуновской улице, 10.
Те, кто проживают на Соколиной Горе, выбирали вид спорта, в котором будут соревноваться участники мероприятия. Примерно треть граждан проголосовали за футбол. На втором месте оказался настольный теннис, а на третьем — стритбол.
Участники проекта «Активный гражданин», живущие в Филях-Давыдкове, посчитали лучшим времяпрепровождением танцевальные вечера. Летом они будут проходить в парке «Пионерский» и в сквере рядом с центром досуга «Огонек».
Жители Новогиреево предпочли всем прочим развлечениям велоквест, в котором смогут участвовать и взрослые, и дети. Второе место среди интересных видов активного отдыха жители района отвели соревнованиям по спортивному ориентированию. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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